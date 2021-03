vor 17 Min.

Umfrage: Würden Sie sich mit AstraZeneca impfen lassen?

Plus Die Impfungen mit AstraZeneca werden ab kommenden Mittwoch im Landkreis Neu-Ulm fortgesetzt. Passanten in Illertissen sagen, was sie von dem Impfstoff halten.

Von Regina Langhans

Wegen seltener Fälle von Hirnvenenthrombosen hatten Deutschland wie andere Länder Europas kürzlich den Einsatz des AstraZeneca-Vakzins gestoppt. Inzwischen ist der Impfstoff wieder zugelassen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA stuft die so erreichten Vorteile größer ein als die Risiken. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Würden Sie sich mit AstraZeneca impfen lassen?

Anna Stephan aus Dietenheim. Bild: Regina Langhans





Anna Stephan aus Dietenheim sagt:

Natürlich auch AstraZeneca, ich befürworte jeden der zugelassenen Impfstoffe. Die Möglichkeit dazu ist generell eine gute Sache, alle meine Kinder sind gegen gefährliche Krankheiten geimpft. Als Naturwissenschaftlerin habe ich Vertrauen in die Forschung und denke vielmehr, dass das Impfthema zum Politikum gemacht wird. Das irritiert Bürger und lässt sie zögern, statt die gewonnenen Möglichkeiten zu schätzen.

Walburga Neuhäusler aus Illertissen. Bild: Regina Langhans

Walburga Neuhäusler aus Illertissen sagt:

Doch, ich würde mich auch mit AstraZeneca impfen lassen. Denn in meinen Augen steht das Risiko von Nebenwirkungen in keiner Relation zum Nutzen der Impfung. Sicher wäre es ratsam, seinen Impfarzt vorab über Lebensumstände wie etwa die Einnahme der Pille zu informieren. Für mich zählt auch, dass sich Nebenwirkungen oft erst später herausstellen. Wir haben aber jetzt die Pandemie und wollen sie überleben.

Alwin Breitner aus Hörenhausen. Bild: Regina Langhans

Alwin Breitner aus Hörenhausen sagt:

Da bin ich nicht so wählerisch beim Impfstoff und habe Vertrauen in die Zulassungsbehörden. Dazu kommt, dass ich gesund lebe und Sport mache, sodass ich mich nicht als thrombosegefährdet betrachte. Generell habe ich keine Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, aber einen gewissen Respekt. Daher halte ich mich einfach an die Hygieneregeln und kann es auch erwarten, bis ich beim Impfen an der Reihe bin.

Christine Baur aus Illertissen. Bild: Regina Langhans

Christine Baur aus Illertissen sagt:

Auf jeden Fall würde ich mich mit AstraZeneca impfen lassen und hoffe, bald an die Reihe zu kommen. Ich denke, es gibt keine Arznei, die Nebenwirkungen ausschließen kann. Sobald die wichtigsten Risikogruppen geimpft sind, sollte auch nicht mehr so stark priorisiert werden. Alle sollten drankommen können, sobald sie es wollen. Ziel ist doch, so schnell wie möglich immun zu sein im Sinne eines normaleren Lebens.

