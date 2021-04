Umfrage in Illertissen: Wie essen Sie Spargel am liebsten?

Plus Es ist wieder Spargelzeit, vielerorts gibt es das beliebte Gemüse zu kaufen. Passanten in Illertissen erzählen, wie sie es am liebsten zubereiteten.

Wohl in keinem anderen Land in Europa wird wohl so viel Spargel verzehrt wie in Deutschland. Die Saison beginnt je nach Wetter im April und endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag. Dass sich hierzulande im Frühjahr tonnenweise frischer Spargel verkaufen lässt, mag an seinem typischen Geschmack liegen, aber auch den gesundheitsförderlichen Eigenschaften. In unserer Umfrage wollten wir von Passanten wissen: Wie genießen Sie das Edelgemüse?

Brigitte Stetter aus Illertissen sagt:

Es gibt viele Gerichte, gerade fallen mir die Spargelnudeln ein. Ich dünste weiße oder grüne Spargelstücke mit Knoblauch, gieße mit Brühe auf, erhitze und würze das Ganze und reibe dazu kalte Butter in den Sud. Dann schmecke ich mit Zitronensaft ab und gebe noch grünen Pfeffer hinzu sowie ganz nach Laune Chilifasern oder Safran. Dazu essen wir Penne-Nudeln.

Uschi Zettler aus Illertissen sagt:

Spargel essen wir gerne und viel, heuer kam er schon zweimal auf den Tisch. Dazu gibt es in der Regel Kartoffeln, aber auch mal Lachs oder Schinken. Er steht uns ja nur kurze Zeit zur Verfügung, also nützen wir das aus. Ich finde nämlich, Spargel ist ein familienverbindendes Gemüse, er schmeckt uns Eltern, der Tochter und dem Enkelkind gleichermaßen. Außerdem zählen ja die gesundheitsförderlichen Aspekte.

Fotios Varsamis aus Illertissen sagt:

Natürlich esse ich gerne Spargel, ich kenne ihn ja aus meiner griechischen Heimat, wo er ebenfalls angebaut wird. Ich verzehre ihn nicht anders als in Deutschland üblich: kochen, mit Butter verfeinern, das Ganze eventuell mit Milch aufgießen und Kartoffeln dazu servieren. Etwas Besonderes fällt mir noch ein: Die gekochten Stangen einfach pur mit etwas Salz essen und ein Weißbier dazu trinken, das mache ich ebenso gern.

Susanne Straub aus Betlinshausen sagt:

Wir essen jetzt im Frühjahr ganz viel grünen und weißen Spargel, weil er so bekömmlich ist. Bei guten Wetter legen wir ihn draußen auf den Grill. Alternativ dazu bietet er sich zu Gerichten mit Risotto oder Kartoffeln an. Dann aber am besten gedünstet und mit einer Sauce hollandaise. Aber auch in Kombination mit Lachs mundet er vorzüglich. Das Stangengemüse ist zudem sehr gesund und belastet nicht mit Kalorien.

