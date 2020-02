vor 42 Min.

Umzug in Au mit den Präsidentenpaar Werner und Selina

Gemeinsam mit dem Präsidentenpaar ziehen am Sonntag 86 Narrenzünfte durch Au. Hier gibt es alle Infos zur Zugstrecke, Parkmöglichkeiten und den Feiern danach.

Eine ganz große Gaudi soll es geben beim Faschingsumzug in Au kommenden Sonntag, 9. Februar. Start ist um 14 Uhr. Dann wird das Präsidentenpaar Selina und Werner des Carneval Clubs Au (CCA) mit 86 Narrenzünften oder Gruppen durch den Illertisser Ortsteil ziehen.

Fasching: Den Carneval Club gibt es seit 40 Jahren

Die närrische Freude dabei wird groß sein, denn der CCA feiert sein 40-jähriges Bestehen. Schriftführerin Brigitte Drabert nennt ein weiteres Jubiläum: Vor 35 Jahren hat sich die zugehörige Narrenzunft der Aumer Kröpf ihr rotes Häs mit der typischen Kropfmaske zugelegt.

Der Umzug, den der Carnevals Club seit 1988, bis auf das einmalige Aussetzen anlässlich des Golfkrieges, veranstaltet, wird in bewährter Form stattfinden: mit Aufstellung in der Straße Zum Spielplatz sowie in der Heinrich-Mack-Straße. Von Letzterer geht es vorbei am Pfarrzentrum, Lange Straße, Bürststraße, Fasanenweg und Josef Forster-Straße. Es werden zehn Guggenmusiken mitlaufen, wobei die Gugge Cäller Rattä aus Näfels in der Ostschweiz die weiteste Anfahrt hat. Erstmals dabei sind die Butterweible aus Wiggensbach im Oberallgäu, neugierig machen auch die Nesselweiber aus Nasgenstadt bei Ehingen.

Hier wird nach dem Faschingsumzug weitergefeiert

Narrentränken bieten Möglichkeiten zur Rast, lediglich das Auer Sportheim ist mangels Wirt für Faschingsaktivitäten geschlossen. Parkmöglichkeiten finden sich an den Ortsrändern, die Dorfmitte ist gesperrt. Wenn der Umzug vorbei ist, kann rund um das ehemalige Rathaus noch fröhlich weitergefeiert werden. (lor)

