12:30 Uhr

Unbekannte Einbrecher scheitern an gekipptem Fenster

Die Täter wollten durch ein gekipptes Fenster in eine Vöhringer Wohnung einbrechen. Ihr Versuch scheiterte.

In der Nacht zum 4. Juni haben Unbekannte versucht, in eine Wohnung in der Richard-Wagner-Straße in Vöhringen einzubrechen. Der unbekannte Täter wollte in dem Mehrparteienhaus über ein gekipptes Fenster in die Wohnung gelangen. Das Fenster hielt den Hebelversuchen jedoch stand. So teilt es die Polizei mit. Bei dem Vorfall entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (az)

