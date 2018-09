vor 57 Min.

Unbekannte bauen illegale Mountainbike-Strecke in Wald bei Buch

Der Waldbesitzer hat die Pfade bei einem Kontrollgang entdeckt.

Unbekannte haben in einem Wald bei Buch ohne Erlaubnis eine Strecke für ihre Mountainbikes gebaut. Entdeckt wurden die Pfade der Polizei zufolge vom Waldbesitzer, als er am Montagnachmittag einen Kontrollgang in dem Gebiet machte. Neben dem Waldboden wurden auch viele Pflanzen beschädigt. Der Eigentümer schätzt den Sachschaden laut Bericht der Polizei auf etwa 4000 Euro.

Weitere Fälle, welche die Polizei beschäftigten:

