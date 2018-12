14:00 Uhr

Unbekannte beschädigen Auto und werfen mit rohen Eiern

Zwei Mal musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag wegen Sachbeschädigungen ausrücken. Dabei ging es auch um rohe Eier und eine Hauswand.

Zwei Fälle von Sachbeschädigung haben am Wochenende die Polizei Illertissen beschäftigt. In Vöhringen riss ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag in der Industriestraße an zwei geparkten Autos jeweils den rechten Außenspiegel ab. Der Sachschaden beträgt knapp 400 Euro. In Illertissen warfen im selben Zeitraum Unbekannte rohe Eier gegen eine Hauswand im Grüntenweg. Die Polizei geht laut Einsatzbericht von mehreren Tätern aus. Wie hoch der Schaden an der Hauswand ist, konnte noch nicht geklärt werden. (az)

Hinweise: In beiden Fällen sucht die Polizei Illertissen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern liefern können. Sie können sich unter Telefon 07303/96510 melden.

