Unbekannte beschädigen Steg am Vöhringer Kellerbausee

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte den Steg am Kellerbausee mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am vergangenen Wochenende – vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag – haben Unbekannte den Steg am Kellerbausee mutwillig beschädigt. Laut Polizeibericht ist an der Stelle Abfall und Müll gefunden worden, was darauf hindeutet, dass an dieser Stelle offensichtlich mehrere Personen gefeiert hatten.

Vöhringen: Holzdielen des Stegs müssen ausgetauscht werden

Auf dem Steg wurde ein Feuer gemacht, wodurch Holzdielen beschädigt wurden und nun ausgetauscht werden müssen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. (az)

Kontakt: Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

