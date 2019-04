13:20 Uhr

Unbekannte besprayen Wände in Buch

Mit Graffitis haben unbekannte Täter Sachschäden in Höhe von rund 3000 Euro angerichtet.

Am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 13 und 23 Uhr haben ein oder mehrere Unbekannte illegale Graffitis in Buch gesprüht. An der Ostseite der Grundschule haben die Täter in schwarzer, gelber und blauer Farbe Schriftzüge an die Wand gebracht. Auch das nahe gelegene Bushäuschen und die Unterführung, sowie ein Discounter in der Obenhauser Straße sind in gleicher Art und Weise beschmiert worden. Der Sachschaden beträgt laut Schätzungen der Polizei etwa 3000 Euro betragen.



Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

