13:47 Uhr

Unbekannte brechen in Auer Wertstoffhof ein

In Au sind Unbekannte in den Wertstoffhof eingebrochen.

Die Diebe nehmen aus dem Kassenhäuschen einen kleinen Tresor mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen dem vergangenen Samstagnachmittag und Dienstag kurz vor Mittag in das Bürohäuschen des Wertstoffhofes in Au eingebrochen.

Zunächst versuchten die Täter nach Angaben der Polizei, mit brachialer Gewalt die Türe aufzuhebeln, was allerdings misslang. Zugang verschafften sie sich letztendlich über ein Fenster, welches komplett aus der Fassade gebrochen wurde. Aus einem Nebenraum entwendeten sie einen kleinen Tresor, der am Boden und an der Wand befestigt war. Auch dieser wurde mit massiver Gewalteinwirkung aus der Verankerung gerissen. Der bei dem Einbruch entstandene Beuteschaden liegt laut Polizeiangaben im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Der Spurenlage am Tatort zufolge waren bei dem Einbruch mindestens zwei Täter beteiligt. (az)

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Illertissen zu wenden, Telefon 07303/9651-0.

Mehr aus dem aktuellen Polizeibericht: