vor 8 Min.

Unbekannte brechen in Dietenheimer Firma ein

In Dietenheim sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingebrochen und haben Bargeld gestohlen.

Einbrecher erbeuten Bargeld und verschwinden wieder unerkannt. Nun werden Zeugen gesucht.

Unbekannte sind in den Nachtstunden des Montags in eine Firma in Dietenheim eingebrochen – und machten dort Beute. Das berichtet die Polizei. Das Gebäude, in das die Unbekannten eindrangen, befindet sich an der Bürgermeister-Widmann-Straße. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf, gelangten ins Innere, erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. (az)

Hinweise Zeugen können sich an die Dietenheimer Polizei unter der Telefonnummer 07347/9588070 wenden.

