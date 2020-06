vor 3 Min.

Unbekannte brechen in Gärtnerei ein

Eine Illertisser Gärtnerei wurde in der Nacht zum Sonntag ausgeraubt. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Illertisser Gärtnerei eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Angaben der Polizei vermutlich gegen 02.30 Uhr eingebrochen. Die Unbekannten schlugen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen in der Apothekerstraße.

Sie nahmen die Registrierkasse samt Tageseinnahmen mit. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. Eine Anwohnerin hatte zu der fraglichen Zeit verdächtige Stimmen von mehreren Personen und ein dumpfes Geräusch gehört. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter 07303/96510 entgegen.

