Unbekannte brechen in Garagen in Vöhringen ein

In Vöhringen sind Unbekannte in Garagen eingebrochen.

Zwei Mal haben Einbrecher in Vöhringen zugeschlagen und diverse Gegenstände gestohlen.

Gleich zwei Mal haben Diebe in Vöhringen zugeschlagen und sich an Garagen zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Einbrüche vermutlich in der Nacht auf Donnerstag.

Hängen die beiden Fälle zusammen?

In einem Fall betrat ein Unbekannter das Grundstück eines Wohn- und Geschäftsgebäudes „Bei der Brücklesmühle“ und suchte sämtliche Garagen auf dem Gelände nach Wertgegenständen ab. Entwendet wurden schließlich Werkzeuge im Wert von 450 Euro. Ein weiterer Fall ereignete sich an einem Wohnanwesen an der Waldseestraße. Auch dort betrat ein unbekannter Täter die Garage und stahl aus einem abgestellten Auto diverse Dokumente. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Ob die beiden Diebstähle zusammenhängen oder sogar vom selben Täter begangen wurden ist Gegenstand der Ermittlungen. (az)

Hinweise: Zeugen können sich an die Illertisser Polizei wenden, Telefon 07303/96510.

