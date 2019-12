vor 32 Min.

Unbekannte brechen in Kebab-Läden in Illertissen ein

In der Nacht zum Dienstag sind Einbrecher in zwei Gastronomiebetriebe in Illertissen eingestiegen. Zeugen werden gesucht.

Kurz vor Weihnachten, in der Nacht zum Dienstag, 24. Dezember, sind Einbrecher in zwei Kebab-Geschäfte in Illertissen eingestiegen. Die Unbekannten drangen laut Polizeibericht zwischen 22 Uhr abends und 8 Uhr morgens in die beiden an der Memminger Straße und am Carnac-Platz befindlichen Gastronomien ein. Die Eingangstüren aus Glas wurden eingeschlagen beziehungsweise aufgehebelt. Der Entwendungsschaden liegt laut Polizei bei 1000 Euro, der entstandene Sachschaden bei 1500 Euro.



Die Polizei Illertissen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 07303/96510 zu melden (az)

