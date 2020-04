01.04.2020

Unbekannte brechen in Vereinsheim in Illertissen ein

In ein Vereinsheim in Illertissen wurde eingebrochen.

Die Illertisser Polizei ermittelt nach einem Einbruch. Auf was es der oder die Täter abgesehen hatten.

Einbrecher sind zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 17.30 Uhr, in ein Vereinsheim an der Mozartstraße in Illertissen eingestiegen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich laut Polizei über ein Fenster Zugang zu den Räumen und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Offensichtlich lag der Fokus auf Bargeld. Entwendet wurde ein niedriger dreistelliger Eurobetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (az)

Hinweise: Zeugen können sich unter Telefon 07303/9651-0 an die Polizei Illertissen wenden.

