Unbekannte brechen in Vöhringer Baustelle ein

Die Täter verursachten bei ihrem Einbruch Schäden von mehreren Hundert Euro an den Fenstern der Baucontainer.

Unbekannte Täter sind in Vöhringen in mehrere Baucontainer eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 09.30 Uhr. Die Container gehören zu einer Baustelle in der Ulmer Straße. Die Unbekannten machten sich an den Fenstern zu schaffen und verursachten so einen Sachschaden von geschätzten 700 Euro. Die Polizei Illertissen ermittelt in dem Fall und sicherte diverse Spuren, welche von den Tätern verursacht worden sind. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 melden. (AZ)

