vor 37 Min.

Unbekannte demolieren Sanitäranlagen am Auer See

Unbekannte Täter haben am Wochenende die Türen der Sanitäranlagen am Auer See aufgehebelt.

Am zurückliegenden Wochenende haben unbekannte Täter die Toilettenanlagen am See in Au beschädigt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Unbekannte Täter haben die Toilettenanlagen am Auer See beschädigt. Dem Polizeibericht zufolge wurden am zurückliegenden Wochenende Türen aufgehebelt und weitere Gegenstände demoliert.

Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07303/96510. (az)

