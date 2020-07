vor 1 Min.

Unbekannte entsorgen mehrere Altreifen an Feldwegen

Nahe des Vöhringer Wertstoffhofs und bei Tiefenbach werden insgesamt 38 ausrangierte Autoreifen gefunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an zwei Stellen illegal Altreifen entsorgt. In Vöhringen, östlich des Wertstoffhofes am Illerzeller Weg, wurden dem Polizeibericht zufolge neben einem Feldweg Richtung Illerberg insgesamt 31 Altreifen abgelegt. Im Illertisser Ortsteil Tiefenbach entsorgte ein Unbekannter im Bereich eines land- und forstwirtschaftlich genutzten Weges, östlich des Autobahnparkplatzes Tannengarten, sieben Altreifen samt Felgen.

In beiden Fällen gibt es bislang keine Hinweise auf den oder die Verursacher. Die Polizei Illertissen sucht Zeugen. Ob die beiden illegalen Abfallentsorgungen in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die zuständigen Stadtverwaltungen wurden über die Ablagerungen in Kenntnis gesetzt, damit eine fachgerechte Entsorgung der Reifen erfolgen kann. Eine konkrete Gefahr geht von dem Unrat allerdings nicht aus. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an die Polizeiinspektion Illertissen zu wenden.

