vor 34 Min.

Unbekannte entzünden Feuer an geparktem Auto in Vöhringen

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag an einem Auto in Vöhringen Feuer gelegt.

Ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro ist durch einen Brand in Vöhringen entstanden. Der Vorfall ging aber noch glimpflich aus.

An einem Auto in Vöhringen ist am Wochenende ein erheblicher Schaden entstanden. Der Vorfall ging aber noch glimpflich aus: Unbekannte haben an dem geparkten Wagen im Schulhof der Grundschule nämlich ein Feuer entzündet.

Das Auto stand in einem Carport auf dem Hof der Grundschule

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Tat in der Nacht auf Sonntag am Kirchplatz in Vöhringen verübt. Das Fahrzeug stand dort in einem Carport auf dem Schulhof der Grundschule. Unbekannte legten im Heckbereich des Wagens Feuer. Dadurch schmolzen die Heckscheibenabdeckung aus Kunststoff sowie die Antenne.

Glücklicherweise kam es nach Angaben der Polizei zu keinem Vollbrand des Autos. Auch der Carport blieb unbeschädigt. Der Sachschaden beläuft sich dennoch auf ungefähr 2000 Euro. (az)

