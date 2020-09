10:55 Uhr

Unbekannte klettern auf das Dach der Grund- und Mittelschule Buch

Die Illertisser Polizei wurde darüber informiert, dass sich Unbekannte in Buch verbotenerweise auf dem Dach der Schule aufgehalten haben.

Über eine Regenrinne und einen Blitzableiter sind Unbefugte auf das Dach der Schule in Buch gestiegen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Unbefugte sind in den vergangenen Tagen verbotenerweise auf das Dach der Grund- und Mittelschule in Buch gestiegen. Eine entsprechende Mitteilung ging am Freitag bei der Polizeiinspektion Illertissen ein.

Ein Sachschaden konnte bislang nicht festgestellt werden

Nach Angaben der Polizei sollen die bislang Unbekannten über eine Regenrinne und über einen an der Wand angebrachten Blitzableiter auf das Dach des Gebäudes an der Schulstraße geklettert sein. Bislang konnte jedoch kein Sachschaden festgestellt werden.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (az)

