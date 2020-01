vor 36 Min.

Unbekannte leeren Feuerlöscher in Kundentoilette

Unbekannte griffen in einer Vöhringer Tankstelle zum Feuerlöscher.

Ein Fall von Sachbeschädigung hat sich in einer Vöhringer Tankstelle ereignet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitag einen Feuerlöscher in einer Tankstelle in Vöhringen entleert. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Dem Polizeibericht zufolge versprühten die Täter den Inhalt des Feuerlöschers gegen 17 Uhr in der Kundentoilette der Tankstelle. Durch den Sprühnebel entstand dort zwar kein Sachschaden, jedoch wurde der Feuerlöscher dadurch unbrauchbar. Die unbekannten Täter flüchteten in einem älteren, silberfarbenen Audi mit Neu-Ulmer Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht:

Themen folgen