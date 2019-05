vor 18 Min.

Unbekannte nehmen Gartenmöbel mit

Mehrere unbekannte Täter stehlen ein Sofa, Stühle und einen Tisch in Vöhringen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Unbekannte haben in Vöhringen in der Nacht auf Montag Gartenmöbel gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach sollen mehrere Täter ihr Unwesen an der Vogelstraße getrieben und eine Gartenmöbelgarnitur entwendet haben. Das Dreier-Sofa, zwei Sessel und ein Tisch standen im Außenbereich des Hofes eines Wohnanwesens, heißt es im Bericht der Polizei. Eine Zeugin hörte gegen 1 Uhr verdächtige Geräusche und stellte kurze Zeit später fest, dass die Möbel gestohlen wurden. Der Beuteschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (az)

Auch interessant: Ein Rauchmelder rettete einem Mann aus Illertissen das Leben

Hinweise: Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefonnummer 07303/96510, wenden.

Themen Folgen