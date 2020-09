12:00 Uhr

Unbekannte pumpen auf Autobahnparkplatz Diesel aus LKW-Tank ab

Ein Lkw-Fahrer meldet den Diebstahl von 550 Litern Diesel. Sein Sattelzug stand über Nacht auf einem Parkplatz an der A7 bei Illertissen.

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte auf einem Autobahnparkplatz 550 Liter Diesel von einem Lastwagen abgezapft. Jetzt sucht die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Dem Fahrer ist in der Nacht nichts Ungewöhnliches aufgefallen

Der 36 Jahre alte Fahrer hatte den Sattelzug nach Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz Tannengarten-Ost an der A 7 bei Illertissen abgestellt, um seine Ruhezeit anzutreten. Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr wollte der Mann die Fahrt fortsetzen. Dabei bemerkte er, dass ungefähr 550 Liter Diesel aus seinem Tank entwendet worden waren. Während der Nacht nahm der Fahrer nichts Ungewöhnliches wahr.

Einen Tatverdacht gibt es bislang nicht. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 550 Euro. Zeugen, denen verdächtige Aktivitäten in dieser Zeit auf dem Parkplatz auffielen, sollen sich bitte bei der Autobahnpolizei Memmingen melden. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer 08331/1000. (az)

