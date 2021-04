Unbekannte randalieren an Vöhringer Verkehrsinsel

Nachdem Schilder und eine Baumeinfriedung an einer Verkehrsinsel beschädigt wurden, schließt die Polizei einen Unfall aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist durch einen bislang unbekannten Täter eine Verkehrsinsel im Bereich der Grundstraße und Riedstraße in Vöhringen beschädigt worden. Nachdem vor Ort keinerlei Hinweise auf einen Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht festgestellt werden konnte, muss davon ausgegangen werden, dass das auf der Verkehrsinsel angebrachte Verkehrszeichen und die entsprechende Baumeinfriedung mutwillig beschädigt wurde, teilt die Polizei mit. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Sachschaden auf mehr als 500 Euro belaufen. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion in Illertissen unter 07303/96510 melden. (AZ)

