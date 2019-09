vor 5 Min.

Unbekannte randalieren in Au

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Au randaliert.

Polizisten müssen Leitpfosten und Verkehrszeichen wieder aufstellen. Nun werden Hinweise auf die Täter gesucht.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Au randaliert: Der Polizei wurden herausgerissene Leitpfosten und ein am Boden liegendes Verkehrszeichen mitgeteilt. Ein Verkehrsunfall könne aufgrund der Spurenlage ausgeschlossen werden. Unklar ist, ob ein Schaden entstanden ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07303/96510 entgegen. (az)

