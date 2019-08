14:00 Uhr

Unbekannte schlagen Autoscheibe nahe Vöhringer See ein

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Vöhringen ein Auto stark beschädigt.

Ein Auto, das in der Nähe des Badeweihers Kellerbau abgestellt war, ist mutwillig beschädigt worden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag ein Auto nahe dem Badeweiher Kellerbau in Vöhringen mutwillig beschädigt. Der graue BMW war auf einem öffentlichen Parkplatz an der Illerzeller Straße abgestellt. Der oder die unbekannten Täter schlugen die Heckscheibe des Autos ein, rissen beide Außenspiegel ab und verbeulten die rechte, hintere Fahrzeugtür. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

Lesen Sie außerdem aus dem Polizeibericht: Betrunkener Fußgänger stürzt Böschung hinunter

Themen Folgen