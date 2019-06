vor 47 Min.

Unbekannte stehlen Auto in Altenstadt

Vom dem Gelände eines Autohändlers an der Memminger Straße ist in der Nacht auf Donnerstag ein Gebrauchtwagen gestohlen worden. Laut Polizeibericht könnte die Tat von zwei unbekannten Männern begangen worden sein, die sich am Mittwochnachmittag für dieses Fahrzeug interessiert hatten und auch kurzzeitig die Fahrzeugschlüssel ausgehändigt bekamen.

Auch zwei Kennzeichen werden in Altenstadt entwendet

Außerdem wurden zwei Kennzeichen entwendet, die an anderen Fahrzeugen angebracht waren. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizei 14400 Euro.

