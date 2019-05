15:45 Uhr

Unbekannte stehlen Elektroschrott aus Lager in Altenstadt

Unbekannte stehlen aus einer Lagerhalle in Altenstadt mehrere Elektroschrottteile. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachdem sie ein Schiebetor aufgebrochen hatten, sind Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 13.15 Uhr, in eine Lagerhalle in der Altenstadter Lindenfeldstraße eingedrungen.

Dort stahlen sie mehrere Elektroschrottteile und transportierten diese laut Polizeibericht wohl mit einem Fahrzeug ab. Der Beuteschaden liegt offenbar im niedrigen, vierstelligen Bereich.

Kontakt: Zeugen wenden sich unter der Telefonnummer 07303/96510 an die Polizei Illertissen.

