Unbekannte stehlen Fahrräder in Altenstadt und in Au

Fahrraddiebe haben in den vergangenen Tagen in Altenstadt und in Illertissen-Au Beute gemacht.

Insgesamt drei Fahrräder sind in den vergangenen Tagen in Altenstadt und im Illertisser Stadtteil Au entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Fall von drei Fahrraddiebstählen in Altenstadt und in Au bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die Hinweise geben können.



Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, 24. Februar, zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr ein Fahrrad im Bereich des Bahnhofs in Altenstadt. Das schwarze Mountainbike der Marke Bulls war dort vom Besitzer abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden. Der Beuteschaden wird laut Polizeibericht auf eine dreistellige Summe geschätzt.

In Au standen die Räder im Hof eines Wohnanwesens

In Illertissen-Au wurden am vergangenen Wochenende, in der Nacht auf Sonntag, zwei Fahrräder im Bereich des Kirchplatzes gestohlen. Die beiden schwarzen Trekkingräder waren nach Angaben der Polizei im Hof eines Wohnanwesens abgestellt und gesichert worden. Der Beuteschaden in diesem Fall wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt.

Zeugenhinweise zu den genannten Vorfällen nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)

