Unbekannte stehlen Maschinen und Material von Baustelle

Diebe haben Geräte von einer Baustelle in Tiefenbach gestohlen.

Diebe haben eine Baustelle in Tiefenbach ins Visier genommen und dort Beute gemacht.

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag im Bereich einer Baustelle in Tiefenbach diverse Werkzeugmaschinen und Baumaterial gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der Tatort befindet sich demnach westlich der A7, etwa 600 Meter nördlich der Bellenberger Straße. Dort werden derzeit Wartungsarbeiten an Strommasten durchgeführt. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, entgegen. (az)

