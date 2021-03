vor 31 Min.

Unbekannte stehlen in Buch Zigaretten in größerem Stil

Diebe haben in einem Supermarkt in Buch zahlreiche Zigarettenschachteln gestohlen.

In einem Supermarkt in Buch haben Diebe Zigaretten eingesteckt, der Beuteschaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Tatumstände sind unklar.

In einem Supermarkt in Buch sind am Montagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr zahlreiche Zigaretten entwendet worden. Der Beuteschaden liegt nach Angaben der Polizei Illertissen im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die unbekannten Täter, so heißt es im Polizeibericht, müssen die Zigaretten im Kassenbereich eingesteckt haben. Die Ermittler gehen derzeit von mindestens drei Tätern aus. Allerdings sind die näheren Tatumstände noch relativ unklar.

Die Polizei Illertissen vermutet, dass die Täter das Personal gezielt abgelenkt haben

Vermutlich wurde das Personal gezielt abgelenkt und ein Täter bediente sich währenddessen an der Zigarettenausgabe im Bereich der Kasse. Die Polizei geht davon aus, dass dabei ein Behältnis, zum Beispiel eine Tasche, zum Einsatz kam. Die Illertisser Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

