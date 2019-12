13:00 Uhr

Unbekannte steigen in Räume eines Lieferservices ein

In einer Filiale eines Lieferservices in Buch wurde eingebrochen.

In Obenhausen sind Unbekannte in die Filiale eines Lieferservices eingestiegen und haben Bargeld entnommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind am Dienstag mutmaßlich in die Räume eines Lieferservices an der Bucher Straße in Obenhausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde zwischen 11 und 13 Uhr die Schaufensterscheibe beschädigt – zunächst waren die Umstände unbekannt. Die Polizisten gingen wegen der Spurensituation von einer Unfallflucht aus, insbesondere, weil der Pächter anfangs nicht zu erreichen war.

Allerdings meldete ein Verantwortlicher abends, dass Bargeld fehle. Deshalb zieht die Polizei nun auch einen Einbruch in Erwägung. Die Schaufensterscheibe war komplett zertrümmert. Die Täter könnten dem Polizeibericht zufolge über die Scheibe eingestiegen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. (az)

Hinweise Zeugen können sich an die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 wenden.

