vor 33 Min.

Unbekannte treten Sicherungskasten um - Strom weg

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Babenhausen.

Offenbar mutwillig haben Unbekannte am Wochenende einen Sicherungskasten in Babenhausen umgetreten. Die Stromversorgung eines Grundstücks wurde dadurch lahmgelegt. Wie die Polizeiinspektion Memmingen mitteilt, nahm eine Anwohnerin in der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr Lärm vor ihrem Haus am Lindenberg in Babenhausen wahr. Am nächsten Tag stellte sie dann fest, dass der Sicherungskasten vor ihrem Grundstück von einer Person oder einer Gruppe umgetreten worden war. Die Schadenshöhe wird auf ungefähr 1000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise unter den beiden Rufnummern 08333/2280 und 08331/100-0, insbesondere wenn jemand am Lindenberg nachts verdächtige Personen wahrgenommen hat. (az)

