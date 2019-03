01.03.2019

Unbekannte versuchen, in Lagerhalle einzubrechen

Zwei Häuser haben Unbekannte am Freitag in Senden heimgesucht. Hier ein Überblick.

Der Bewegungsmelder hat auf dem Gelände in Vöhringen reagiert - deshalb flohen die Männer.

Zwei bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in eine Vöhringer Lagerhalle einzubrechen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall an der Carl-Benz-Straße. Videoaufnahmen der Überwachungskamera zeigen, dass zwei Unbekannte das Gelände betraten. Als sie sich der Halle näherten, reagierte der Bewegungsmelder: Der Bereich wurde hell erleuchtet. Daraufhin ergriffen die Unbekannten die Flucht. Sie hatten zuvor ein Loch in den Maschendrahtzaun geschnitten und sich so Zutritt verschafft. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, wenden. (az)

Lesen Sie außerdem: Mann entblößt Penis mitten im Narrentreiben in Weißenhorn

Themen Folgen