vor 32 Min.

Unbekannte versuchen in Wohnhäuser einzubrechen

Unbekannte haben in Illertissen und Vöhringen versucht, in Wohnhäuser einzubrechen.

In Vöhringen und Illertissen wollten bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser eindringen. Sie scheiterten allerdings bei dem Versuch.

Gleich zwei versuchte Wohnungseinbrüche sind der Polizei gemeldet worden. Demnach wollte ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in der Frauenstraße in Vöhringen einbrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterte der Täter jedoch mit seinen Hebelversuchen an der Eingangstüre. Es blieb bei einem Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Auch in Illertissen gab es einen versuchten Einbruch

Ein weitere versuchter Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 4. Oktober, und Montag, 7. Oktober, in der Gutenbergstraße in Illertissen. Auch hier wollte ein Unbekannter in ein Wohnhaus eindringen, scheiterte aber ebenfalls bei dem Versuch. Die Bewohner bemerkten Hebelspuren an der Kellertüre und an einer Nebentüre, teilten dies aber erst eine Woche später der Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

