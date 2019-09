vor 43 Min.

Unbekannte verursachen Unfall und fahren davon

In Vöhringen wurden an einem Tag zwei Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Vöhringen sind an einem Tag zwei Autos beschädigt worden. Die Unfallverursacher machten sich aus dem Staub.

Zwei Unfallfluchten hat die Polizei Illertissen am Mittwoch in Vöhringen aufgenommen. Demnach wurde am Mittwoch zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr ein Auto in der Vogelstraße in Vöhringen an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Unfallverursacher mit dem Auto und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz

Ein ähnlicher Fall ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz in der Industriestraße in Vöhringen. Hier wurde am Mittwochvormittag zwischen 10.40 Uhr und 11.15 Uhr ein Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, fehlt vom Unfallverursacher bislang jede Spur. Es entstand ein Schaden von geschätzten 2.000 Euro. Zeugenhinweise zu den beiden Unfällen nimmt Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.

