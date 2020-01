01.01.2020

Unbekannte werfen Böller in Illertisser Wohnung

Bislang unbekannte Täter haben mehrere Feuerwerkskörper auf einen Balkon geworfen. Einer flog durch die offene Tür und explodierte im Gebäude. Die Polizei sucht Zeugen.

In Illertissen haben bislang unbekannte Täter Feuerwerkskörper gegen in eine Wohnung geworfen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Silvesternacht gegen 00.15 Uhr. Die Täter warfen mehrfach Feuerwerkskörper auf einen Balkon im ersten Stock einer Wohnung in der Carl-Friedrich-Benz-Straße 15. Einer davon flog durch die offene Balkontür und explodierte in der Wohnung. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden am Fußboden in Höhe von rund 750 Euro.

Hinweise Zeugen, sollen sich unter der Telefonnummer 07303/96510 bei der Polizeiinspektion Illertissen melden.

