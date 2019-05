16:35 Uhr

Unbekannte wüten an Babenhauser Sportplatz

In Babenhausen haben Unbekannte am Sportplatz gewütet.

In Babenhausen haben Unbekannte unter anderem die Tür eines Verkaufskiosk beschädigt. Nun werden Zeugen gesucht.

Zwischen 15. März und 29. April haben sich Unbekannte am südlichen Sportplatz des Schulzentrums in Babenhausen zu schaffen gemacht und einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, warfen die unbekannten Täter die Eingangstür an einem Verkaufskiosk mit einem Pflasterstein ein. Auch eine Plexiglasscheibe an einem Spielerauswechselhäuschen wurde beschädigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Memmingen Zeugen. (az)

Augen auf: Warnung vor präparierten Teigklumpen in Babenhausen

Hinweise: Zeugen können sich unter den Telefonnummern 08331/1000 oder 08333/2280 melden.

Themen Folgen