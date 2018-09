vor 35 Min.

Unbekannte zerkratzen Autos in Buch

In Buch haben Unbekannte den Lack zweier Autos zerkratzt. Das berichtete die Polizei.

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte am Samstag den Lack zweier Autos zerkratzt. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits einige Tage zuvor.

Unbekannte haben in Buch Autos zerkratzt. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Vorfälle am Samstag zwischen 21 und 23 Uhr. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten den Lack zweier Autos, die an der Ritzisrieder Straße abgestellt worden waren, mit einem spitzen Gegenstand.

Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Bereits vor einer Woche wurde laut Polizei in diesem Bereich ein weiteres, ebenfalls geparktes Fahrzeug mutwillig beschädigt. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Teil der Ermittlungen, heißt es.

Zeugen werden gebeten, sich an die Illertisser Polizei unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu wenden. (az)

Themen Folgen