Unbekannte zündeln am Auer Sportplatz

Unbekannte Täter zünden am Auer Sportplatz ein Tor an.

Die Täter zünden ein Tor an und beschädigen Türgriffe und Türklinken. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Freitagabend am Sportplatzgelände an der Josef-Forster-Straße in Au mehrere Dinge mutwilllig beschädigt. Dabei zündelten die bislang unbekannten Täter an einem Holztor, welches dadurch leichte Schäden abbekam. Des Weiteren machten sie sich an mehreren Türen des sogenannten „Sprecherturms“ zu schaffen. Dabei wurden Türgriffe und Türklinken beschädigt. Nach ersten Schätzungen der Polizei dürfte sich der Schaden auf etwa 500 Euro belaufen. Die Ermittler nehmen Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

