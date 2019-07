vor 47 Min.

Unbekannte zündeln in Dietenheimer Schule mit Chemikalien

Mit Chemikalien wollten Unbekannte in einer Schule in Dietenheim ein Feuer entfachen. (Symbolfoto)

Die Täter sind wohl über ein Fenster in die Schule im Promenadenweg gelangt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben versucht, in einer Schule in Dietenheim ein Feuer zu entfachen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangten die Täter irgendwann zwischen Freitag und Montag über ein Fenster in das Gebäude im Promenadeweg. Dort fanden sie verschiedene Chemikalien. Dann haben sie wohl versucht, diese zu entzünden. Wie die Polizei mitteilt, gelang ihnen dies glücklicherweise nicht.

Außerdem durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und brachen einen Kühlschrank auf. Auch sollen sie Schriftstücke und einen Blumentopf beschädigt haben. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. Sie ermittelt auch wegen versuchter Brandstiftung. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 07347/9588070 entgegen. (az)

Lesen Sie aus dem aktuellen Polizeireport außerdem:

Themen Folgen