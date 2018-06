vor 18 Min.

Unbekannter Mann überfährt Hündin, entschuldigt sich und fährt weiter

In Vöhringen hat der Fahrer eines weißes Kastenwagens einen Yorkshire Terrier überfahren. Das Tier war sofort tot. Nun sucht die Polizei nach dem Autofahrer.

In Vöhringen hat am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr der Fahrer eines weißes Kastenwagens eine Hündin übersehen und überfahren. Wie die Polizei mitteilte, starb das Yorkshire-Terrier-Weibchen noch an der Unfallstelle. Nach Angaben der Ermittler hielt der unbekannte Fahrer zwar zunächst an und entschuldigte sich bei dem Hundebesitzer. Dann stieg er allerdings wieder in sein Auto und fuhr davon. Der völlig aufgelöste Hundebesitzer konnte laut Polizeiangaben nur sagen, dass der Fahrer mit einem weißen Kastenwagen unterwegs war.

Zeugen, die den Vorfall in der Nibelungenstraße in Vöhringen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303-96510 zu melden. (AZ)