Unbekannter bedroht Mutter und Sohn in der Glacis-Galerie

Großes Polizeiaufgebot in der Neu-Ulmer Innenstadt: Am Freitagabend gegen 19.15 Uhr gab es im Bereich des Einkaufscenters in der Bahnhofstraße eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen.

Mann soll Frau und Sohn angegangen sein

Was passiert ist: Am Freitagabend wurde die Polizeiinspektion Neu-Ulm über eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen im Einkaufscenter in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm informiert. Mehrere Streifenbesatzungen eilten in den Innenstadtbereich. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es wohl zu einer Bedrohung sowie diversen Beleidigungen durch einen derzeit noch unbekannten Täter gekommen war. der Mann soll etwa 1,95 Meter groß und schlank sein. Er war laut Polizei angeblich dunkelhäutig und bekleidet mit einer olivgrünen Jacke.

Der Täter und zwei Begleiter entfernten sich

Der Mann soll eine 68 Jahre alte Frau aus Neu-Ulm sowie deren 43-jährigem Sohn beleidigt und bedroht haben. Der Täter sowie zwei Begleitpersonen, welche nicht aktiv in das Geschehen eingriffen, entfernten sich nach den mutmaßliche Taten. Eine sofort eingeleitet Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, die Mitteilung zu dem Flüchtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (az)

