31.10.2019

Unbekannter belästigt Frau in Babenhausen

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Vorfall an der Bauernstraße entgegen

Eine Frau ist in Babenhausen von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Vorfall, der sich bereits in der Nacht zum Sonntag ereignet hat, sei erst am Dienstag bekannt geworden.

Laut Mitteilung trafen gegen Mitternacht ein Unbekannter und eine 39-Jährige an der Bauernstraße aufeinander. Der Mann versuchte dabei, die Frau am Oberkörper zu berühren. Diese setzte sich sofort zur Wehr und schlug dem Unbekannten mehrmals ins Gesicht. Daraufhin flüchtete der Mann mit einem Fahrrad. Die Polizei nennt folgende Beschreibung: Der Mann sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und trage dunkle Haare.

Die Polizeiinspektion Memmingen bittet etwaige Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt oder zu dem geflüchteten Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden. (az)

