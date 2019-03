18:27 Uhr

Unbekannter beschädigt Bäume mit Streusalz in Vöhringen

Eine Anwohnerin entdeckt Streusalz um die Baumstämme am Sterntalerweg. Auch die Polizei ist informiert.

Von Felicitas Macketanz

Eva Schütte ist entsetzt: Die Vöhringerin entdeckte am Donnerstag am Sterntalerweg beim Kindergarten Rappelkiste, dass etwa zehn Bäume an den unteren Stämmen mit Streusalz bedeckt worden waren – zentimeterdick, wie sie sagt. Ein No-Go. „Das macht ja die Bäume kaputt“, so die Anwohnerin. Für sie steht fest: Das müssen Umweltsünder getan haben. Im aktuellen Fall reagierte Schütte sofort: Sie kratzte das Streusalz so gut es ging selbst zusammen und warf es in die Mülltonne, um die Bäume vor weiteren Schäden zu bewahren. Schütte erinnert sich zudem an einen ähnlichen Fall am Vöhringer Sterntalerweg. Im vergangenen Jahr seien zwei Bäume von Unbekannten derart kaputt geschnitten worden, dass zwei neue gepflanzt werden mussten.

Das bestätigt Bürgermeister Karl Janson. Auch er wurde inzwischen über den Vorfall informiert, die Stadt erstattete bereits Anzeige gegen Unbekannt. Die Polizei geht der Sache natürlich nach, momentan lägen aber noch keine Ermittlungsansätze vor, so Alexander Kurfürst von der Illertisser Inspektion. Die Beamten seien auf Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Warum jemand die Bäume beschädigen wollte, kann sich Kurfürst nicht erklären. Vielleicht störe sich jemand an den Gegebenheiten, wie dem Laub oder den Ästen. An einen ähnlichen Fall mit Streusalz an Bäumen könne er sich nicht erinnern.

