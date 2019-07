vor 25 Min.

Unbekannter beschmiert Gartenlaube in Illertissen mit rosa Farbe

Ein Unbekannter hat einen Müllcontainer und eine Gartenlaube in der Josef-Forster-Straße in Illertissen mit rosa Farbe beschmiert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Mittwoch, 3. Juli, gegen 23.30 Uhr und Donnerstag, 4. Juli, gegen 17.30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei llertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (az)

