vor 27 Min.

Unbekannter beschmiert Illertisser Bahnhofskiosk mit roter Farbe

Der Sachschaden an dem Gebäude liegt bei rund 1000 Euro.

Die Wände sind mit roter Farbe beschmiert: Ein oder mehrere Vandalen haben es jüngst auf den Bahnhofskiosk in Illertissen abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, verunstalteten der oder die Täter die Außenwände des Gebäudes in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen noch nicht vor, so die Polizei. (az)

