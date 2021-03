14:20 Uhr

Unbekannter besprüht Stromverteilerkasten in Weißenhorn

Die Polizei sucht eine Person, die in Weißenhorn mit Sprühfarbe am Werk war.

Eine unbekannte Person hat in Weißenhorn mit Farbe einen Stromverteilerkasten besprüht. Auch eine Hauswand wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Eine unbekannte Person hat in Weißenhorn mit Farbe einen Stromverteilerkasten besprüht. Dabei wurde auch die sich dahinter befindende Hauswand beschädigt. Laut Polizeiangaben ereignete sich die Sprühaktion in der Hauptstraße 9 in Weißenhorn im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10. März 2021, und Donnerstag, 11. März 2021. Den Beamten zufolge beläuft sich der Sachschaden auf ungefähr 2.000 Euro. Die Polizei Weißenhorn bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 07309/96550 zu melden. (AZ)

