vor 21 Min.

Unbekannter bricht in Gebäude am Herrenweiher ein

Ein Unbekannter ist in Regglisweiler in ein Gebäude an der Straße Herrenweiher eingebrochen. Zuvor hatte er ein Fenster ausgehebelt.

Ein Unbekannter ist in Regglisweiler in ein Gebäude an der Straße Herrenweiher eingebrochen. Zuvor hatte er ein Fenster ausgehebelt.

Ein bislang unbekannter Täter ist in Regglisweiler in ein Gebäude an der Straße Herrenweiher eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er zuvor ein Fenster ausgehebelt.

Einbruch in Regglisweiler: Unbekannter flüchtet ohne Beute

Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Die Polizei aus Dietenheim hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (az)

Weitere Meldungen aus dem Blaulichtreport:

Wildschwein überquert Kreisstraße und verursacht Unfall

Öltank im Wald entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Handy am Steuer wird für junge Autofahrerin teuer

Themen folgen