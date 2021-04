Unbekannter entsorgt monatelang Unrat im Wald bei Osterberg

Über einen längeren Zeitraum hat ein Unbekannter gefährlichen Müll im Wald bei Osterberg abgeladen. Die Polizei ermittelt.

In den zurückliegenden Wochen oder Monaten hat ein Unbekannter diversen Unrat im Wald entsorgt. Die Tatörtlichkeit liege in der Verlängerung der Bergstraße von Osterberg in Richtung Kellmünz, berichtet die Polizei.

Der Täter warf alte Farbdosen und Ölkannen völlig verantwortungslos in die freie Natur. Ein Verantwortlicher der Waldgenossenschaft fand den Unrat glücklicherweise rechtzeitig, sodass bislang kein Schaden für die Umwelt entstanden ist. Dennoch ermittelt die Polizei Illertissen in einem Strafverfahren. Die Tat ist kein Kavaliersdelikt: Es steht eine versuchte Bodenverunreinigung nach dem Strafgesetzbuch im Raum, welche mit einer empfindlichen Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.

Legale Entsorgungsmöglichkeiten gibt es genug

Der Abfall wird nun von der Waldgenossenschaft entsorgt. Warum der Täter so verantwortungslos seinen Unrat in den Wald warf, ist unklar. Der Müll hätte in den kommunalen Verwertungseinrichtungen, wie zum Beispiel dem Wertstoffhof oder auch dem Schadstoffmobil, kostenfrei entsorgt werden können, betont die Polizei. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07303/9651-0 erbeten. (AZ)

