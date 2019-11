13:30 Uhr

Unbekannter fährt Auto in Vöhringen an und verschwindet

Ein Unbekannter hat in Vöhringen ein Auto angefahren und sich aus dem Staub gemacht.

Vermutlich beim Rückwärtsfahren hat ein Fahrer ein Auto in Vöhringen beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Wochenende in der Straße Zwischen den Bächen in Vöhringen ein geparktes Auto gestreift. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Wagen vermutlich beim Rückwärtsfahren touchiert.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass das Auto des Unfallverursachers hinten rechts einen Schaden aufweisen müsste. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Nummer 07303/96510 entgegen.

